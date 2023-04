Intelligence artificielle: La Russie lance «GigaChat», son robot conversationnel

Selon Sber, GigaChat peut «avoir une conversation, écrire des textes, répondre à des questions factuelles», mais aussi «écrire du code informatique» et «créer des images à partir de descriptions». Selon son PDG, Guerman Gref, qui a poussé ces dernières années pour le virage numérique du groupe, le lancement de ce robot conversationnel «est une percée pour l'ensemble du vaste univers des technologies russes».

Depuis plusieurs années – et surtout depuis la mise en place des lourdes sanctions contre Moscou pour son offensive en Ukraine –, la Russie cherche à renforcer sa souveraineté numérique et a parallèlement musclé son arsenal législatif encadrant l'Internet, sur fond de durcissement politique. Le Kremlin a ainsi exigé ces derniers mois le blocage de sites et de réseaux sociaux, un moyen de censurer toute publication dissidente à propos de son offensive militaire en Ukraine.