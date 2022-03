La Russie met de l'eau dans son vin

Le Premier ministre russe a décelé "déjà des premiers signaux positifs" avec l'arrivée d’une nouvelle administration aux États-Unis. Il a promis une réponse «adéquate» de Moscou si cette tendance se confirme.

"On entend dire (du côté de Washington, ndlr) qu'il faut établir des relations avec la Russie en tenant compte de ses intérêts", s'est réjoui Vladimir Poutine. (afp)

Après avoir tout d’abord accueilli l'élection de Barack Obama à la présidence des États-Unis avec un certain scepticisme , le Premier ministre considère que les:États-Unis sont dans une bonne passe. "Regardez cette réunion des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Otan: l'Ukraine et la Géorgie se sont vu refuser le Plan d'action en vue de l'adhésion à l'Alliance", a-t-il ajouté.

Et "au niveau des experts proches du président qui vient d'être élu et de son entourage, on entend dire qu'il ne faut pas se presser, qu'il ne faut pas détériorer les relations avec la Russie", a encore dit le Premier ministre russe.