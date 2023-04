Qualifications JO 2024: La Russie n’enverra pas ses escrimeurs en Pologne en raison des conditions imposées

Critères «discriminatoires»

La Fédération internationale d’escrime (FIE) avait annoncé début mars la réintégration des escrimeurs russes, une première dans le sport international en plus d’un an. Cette décision avait provoqué l’ire de Kiev et de certains de ses alliés. Plus de 300 escrimeurs du monde entier ont depuis signé une pétition pour dénoncer la position de la FIE et le Danemark, la France et l’Allemagne ont tous les trois annulé des compétitions face à l’émoi provoqué. Le 28 mars dernier, le CIO a recommandé le retour des athlètes russes et biélorusses sous bannière neutre et à titre individuel, sans toutefois se prononcer à ce stade sur une éventuelle participation de ces sportifs aux Jeux olympiques de Paris en 2024. Le Comité olympique russe a toutefois déjà jugé ces critères de réintégration «discriminatoires».