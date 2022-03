Guerre en Ukraine - La Russie peut-elle compter sur la Chine?

La Chine, qui s’abstient de condamner l’intervention russe et réfute le terme «d’invasion», s’oppose à toute sanction contre Moscou. Depuis l’invasion russe de la Crimée en 2014 et de précédentes sanctions contre le régime poutinien, les relations économiques et politiques entre Moscou et Pékin se sont considérablement renforcées. Fort de son rôle dans le commerce mondial, le géant asiatique dispose de très loin des plus importantes réserves de change en euros et en dollars. La Chine a «les moyens financiers d’aider la Russie» et est le seul pays à pouvoir le faire, affirme l’économiste Paola Subacchi, de l’Université de Londres.