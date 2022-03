La Russie protège les séparatistes

Le ministre russe et ses homologues abkhaze et sud-ossète «se sont déjà mis d’accord sur un contingent d’environ 3800 hommes dans chaque république, et sur la structure de ces forces et les endroits où elles seront basées», a déclaré M. Serdioukov. Le Kremlin a reconnu l’indépendance des deux régions à la suite de son conflit avec la Géorgie.