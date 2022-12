Centrafrique : La Russie se dit visée par une attaque au colis piégé, Wagner accuse la France

«Le chef de la Maison russe (le centre culturel, ndlr) a reçu vendredi un colis anonyme, l’a ouvert et une explosion s’est produite», a indiqué le service de presse de l’ambassade russe, cité par l’agence de presse officielle TASS, précisant que ce responsable, Dmitri Syty, était hospitalisé avec des «blessures sérieuses». Peu après, le riche homme d’affaires russe proche du Kremlin et fondateur de Wagner, Evguéni Prigojine a accusé la France et demandé au ministère russe des Affaires étrangères de lancer une procédure pour déclarer «la France comme Etat soutien du terrorisme», a-t-il déclaré, cité par son service de presse.