La Russie veut s'étendre en Articque

Pour ne passer à côté des potentielles réserves d'hydrocarbures cachées sous la région polaire, la Russie veut y fixer clairement son espace maritime.

"Selon les évaluations des experts, le plateau continental de l'Arctique pourrait contenir un quart de toutes les ressources d'hydrocarbures off-shore dans le monde", a noté le maître du Kremlin. La région de l'Arctique représente déjà "près de 20% du PIB et 22% des exportations russes", a-t-il ajouté.

La Russie a eu recours à l'été 2007 à une action spectaculaire en plantant son drapeau par quelque 4 000 m de profondeur sous le pôle Nord pour étayer ces revendications. Moscou entend aussi contrôler la voie maritime dans le Grand Nord, qui relie l'Atlantique au Pacifique via l'Arctique et permettrait de réduire de milliers de kilomètres le trajet entre l'Europe et l'Asie.