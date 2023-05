Guerre en Ukraine: La Russie voit de «sérieux obstacles» à la paix en Ukraine

Le Japon applique les sanctions économiques et financières prises contre la Russie par le G7 et d'autres pays occidentaux depuis le début de son offensive en Ukraine il y a 15 mois. Alors qu'il avait cherché par le passé à améliorer ses relations avec Moscou, le Japon considère désormais la puissance militaire russe en Extrême-Orient et sa coopération avec la Chine comme une grave menace pour la sécurité de son territoire.

En mai 2022, des avions de chasse russes et chinois avaient volé ensemble à proximité du Japon juste après une rencontre à Tokyo des dirigeants du «Quad», une alliance informelle de sécurité en Asie-Pacifique rassemblant les Etats-Unis, le Japon, l'Australie et l'Inde. Et plus récemment, la Russie a procédé à des manoeuvres militaires en mer du Japon qui ont impliqué des tirs de missiles. La Russie considère dorénavant le Japon comme un pays «hostile», comme tous les pays de l'Union européenne, les Etats-Unis et d'autres de ses alliés comme le Royaume-Uni et l'Australie.