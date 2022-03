Télévision : La saga Millenium arrive sur Canal+

Après le cinéma, la télé! Best-seller mondial, la saga Millenium fait l'objet de six films de 90 minutes.

Le tournage a duré un an et demi. Pour garder leur curiosité en éveil, l’acteur confie n’avoir jamais déjeuné avec Noomi Rapace, alias Lisbeth, ni même avoir échangé de SMS avec elle.

Pour lui, la série TV est plus complexe que le film, les relations entre Erika (la patronne du magazine Millénium) et Mikael sont détaillées.