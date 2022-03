Au Luxembourg : La Saint-Patrick, ce sera du sérieux pour les bars irlandais

LUXEMBOURG - Les bars irlandais qui avaient vu la Saint-Patrick douchée par le Covid-19 vont se rattraper dès ce jeudi soir.

La fête irlandaise pourra se faire sans contrainte pour la première fois depuis deux ans.

Les mesures sanitaires levées, les bars irlandais fêteront, dès ce jeudi, la Saint-Patrick sans contrainte pour la première fois depuis le début de la pandémie. La fête tombant le 17 mars, en 2020, elle avait été douchée par le Covid peu avant le confinement.

Adrienne, gérante du Éirelux à Howald se souvient: «On avait programmé des groupes venus d’Irlande, les billets d’avion étaient payés, tout était prêt. Et jusqu’à la dernière minute, on attendait les annonces gouvernementales, on ne savait pas si nos soirées seraient annulées. Au final, la fête en 2020 a été très modérée dans le respect des règles, avec une jauge à 100 personnes».

Guinness, rugby et groupes live

Alors, en 2022, la Saint-Patrick est un «big deal» (une affaire importante), avance Adrienne. On se met au vert et on tire la Guinness. «La fête durera de ce jeudi soir à dimanche, avec des groupes live, des DJ. Samedi, on regarde le rugby sur grand écran, l’Irlande est très bien placée. Dimanche, on fait un lunch et des danses».

Les autres bars irlandais The Black Stuff, The Pyg, Shamrock… se mettent au diapason. Comme le Casino 2000 ce jeudi soir. Plus raisonnable, l’Irish Club of Luxembourg fera «un lunch dimanche», note Geoff Thompson, son président. En revanche, pour le Céilí, bal de Comhaltas Luxembourg, il faudra attendre 2023.