Au Luxembourg aussi…: La Saint-Valentin, la fête des amoureux... du ballon rond!

Léon Stumpf, fan du Bayern. Vincent Lescaut/L'essentiel

Ligue des champions ou Saint-Valentin? Une nouvelle fois, il va falloir choisir! Pour le plus grand plaisir des amoureux du ballon rond, le Paris-Saint-Germain et le Bayern Munich vont en effet s'affronter, ce mardi soir à 21h, au Parc des Princes en 8e de finale de la plus belle des compétitions européennes. Et pour les amateurs de calcio ou de foot anglais, l'AC Milan et Tottenham s'affrontent à la même heure.

De quoi contrecarrer de nombreux plans pour la Saint-Valentin? «Le football, cela passe en premier. Avant les femmes...», nous lâche d'emblée, en rigolant, Léon Stumpf, président du Bayern Frenn Letzebuerg'86 qui compte 900 membres au Grand-Duché. «Les femmes sont toujours là à nos côtés, alors que le Bayern, c'est seulement pendant les matchs. La Saint-Valentin, à partir d'un certain âge, ce n'est plus si grave...»

«Difficile d'avoir des tickets»

«Et puis de toute façon, poursuit Léon Stumpf, 69 ans, il y a de plus en plus de femmes qui viennent au stade avec nous. À Munich, le week-end dernier, face à Bochum, une vingtaine de femmes étaient avec nous. Avec un match de Ligue des champions, on peut parler de la fête des amoureux ... du ballon rond. Pour nous, c'est un des plus grands matchs de la saison».

Une soirée à deux les yeux dans les yeux, ou les yeux rivés sur le foot?

1 / 4 Cindy, 30 ans «Mon mari va sortir l'excuse de la présence des enfants pour regarder le match, je le sens! Il est fan de foot, et nous allons rester à la maison...». L'essentiel Yero, 30 ans «Je vais regarder le foot! Ma compagne n'aime pas du tout, mais on s'est arrangés: on fera la fête ensemble pour son anniversaire, le 24 février». L'essentiel Mégane, 27 ans «Avec nos horaires de travail, on ne fera rien de spécial. Nous ne sommes pas trop foot, ni l'un ni l'autre. Pas de dîner non plus, on le fera plus tard». L'essentiel

À Paris, ville de l'amour par excellence, les fans du Bayern au Luxembourg auraient pourtant pu combiner aisément Saint-Valentin et véritable match de gala. «Le PSG ne nous donne malheureusement que 2 000 places», regrette Léon Stumpf, «avec 300 000 membres pour le Bayern, c'est difficile d'avoir des tickets. Mais on sera là au match retour, le 8 mars à Munich. On a déjà 50 billets, le bus et l'hôtel sont réservés. Pour la Saint-Valentin, le restaurant, ce sera avant le match de 21h ou on peut aussi fêter ça à la maison».

