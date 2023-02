Réalité virtuelle : La saison 1 de la VR League rend son verdict à Mersch

Des seize équipes en lice au début de ce tournoi lancé par Zero Latency Luxembourg, huit se retrouvent dimanche pour les finales organisées dans les locaux de l'entreprise à Mersch. Les deux finalistes remporteront leur ticket pour se mesurer aux meilleures équipes italiennes lors d'un tournoi qui sera organisé au printemps à Milan. En offrant aux joueurs une expérience la plus professionnelle possible, avec un maillot et un logo pour chaque équipe, la structure a réussi à fidéliser les participants pour le premier tournoi du genre organisé en Europe.