Aux États-Unis : La saison de basket féminin débute sans une de ses stars, détenue en Russie

80 jours après l'arrestation de Brittney Griner, double médaillée d'or olympique dans un aéroport près de Moscou, la mobilisation s'organise pour tenter de la ramener aux États-Unis.

L'immense star du basketball - 2,06 m - est accusée d'avoir eu en sa possession des «vapoteuses et un liquide présentant une odeur particulière» d'huile de cannabis, selon les douanes russes. Brittney Griner était en Russie pour participer au championnat local, avant que la saison ne reprenne aux États-Unis. La pratique est courante pour les joueuses américaines, qui gagnent dans les ligues étrangères des salaires bien supérieurs à ceux qu'elles ne touchent dans leurs équipes locales.

Une toute nouvelle stratégie

Contrairement à la disparition de la star chinoise du tennis, Peng Shuai, qui avait provoqué un branle-bas de combat dans le monde du tennis et fait la une de tous les journaux, l'arrestation de Brittney Griner est entourée d'un épais silence. Elle n'est révélée au grand public que le 5 mars.

Elle continuera à percevoir son salaire

La femme de la basketteuse, Cherelle Griner, qui avait depuis mars appelé au «respect de leur vie privée» a aussitôt redonné de la voix. «Je t'aime et tu me manques plus que tout», publie-t-elle mercredi sur son compte Instagram, inondé de clichés du couple.