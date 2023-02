Événement au Luxembourg: La saison des carnavals est lancée! Revivez ce premier dimanche en images

Ici un château fort, là une navette spatiale, là encore un hôpital ambulant… La cinquantaine de chars qui ont défilé, dimanche, dans les rues de Diekirch rivalisaient d’originalité et d’ingéniosité. «Nous sommes une quarantaine et nous avons mis cinq mois pour réaliser le nôtre», disait cette «abeille» du club des jeunes de Heiderscheid devant son char dédié au dessin animé «Maya l'abeille».

Les rues de Diekirch ont à nouveau explosé de couleurs, de musique, de joie de vivre, à l’occasion de la 55e Cavalcade, la première à figurer au calendrier. «C’est une grande fierté d’ouvrir la saison», disait Cristiano, d’Asselborn, présent dans le public et déguisé comme toute sa famille en… bonbon M&M’s. «Nous venons chaque année, on ne peut pas faire autrement». Ses fils, Yanis, 8 ans, et Kylian, 12 ans, avouent qu’ils «aiment tout dans la cavalcade, les bonbons, les chars thématiques sur des dessins animés, la musique,… On ne raterait ça pour rien au monde».