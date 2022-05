Au Luxembourg: La saison est sur les rails au Fond-de-Gras

«Le Fond-de-Gras retrouve tout son charme dès les beaux jours mais en hiver, il est plutôt froid et tristounet. Et nous ne sommes pas les CFL, on ne dispose pas de rails chauffants face à la neige», sourit Frédéric Humbel, directeur du Minett Park. Pour ces raisons, le parc industriel, naturel et ferroviaire hiberne en hiver. La saison redémarre ce dimanche jusqu’au 25 septembre. Chaque dimanche après-midi et jour férié, les deux trains historiques du parc, le train minier et le Train 1900, circuleront entre Pétange, le Fond-de-Gras et Lasauvage. Les musées et expos seront ouverts les mêmes jours de 14 à 18h.