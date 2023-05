«La santé de nos enfants est en danger dans toute l'Europe»

Des pédiatres de différents pays européens ont alerté sur la pénurie de médicaments pour enfants, dans une lettre ouverte adressée à leurs ministres de la Santé, dont l'AFP s'est procuré une copie samedi. Dans cette lettre cosignée notamment par Andréas Werner, président de l'Association Française de Pédiatrie Ambulatoire (AFPA), et Thomas Fischbach (BVKJ, son équivalent allemand), les médecins affirment que «la santé de nos enfants et de nos jeunes est en danger en raison du manque de médicaments dans toute l'Europe».

«Il est urgent de trouver une solution rapide, fiable et durable», écrivent-ils, dans cette lettre adressée aux ministres de la Santé de l'Allemagne, de la France, du Sud-Tyrol (Italie), Autriche et Suisse. «Nous considérons qu'il est de la responsabilité des décideurs politiques de garantir une production et un approvisionnement suffisants pour constituer des stocks de médicaments importants pour les soins pédiatriques de base en Europe», écrivent-ils, selon la version allemande de cette missive, la version en français n'étant disponible qu'à partir de mardi, selon le Dr Werner.