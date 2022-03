Projet d'éoliennes controversé : La Sarre pas prête à des concessions sur Malbrouck

SARRE - Le land allemand n'est pas prêt à bloquer un projet d'éoliennes géantes sur son territoire, malgré de vives protestations côté français où l'on invoque la proximité avec Malbrouck.

«C'est pourquoi nous ne voyons pas de raison d'y réfléchir à deux fois». Ce projet de sept éoliennes de près de 200 mètres de haut, dont la mise en route est prévue d'ici la fin de l'année, fait grincer des dents en Moselle. Deux d'entre elles sont prévues à seulement un kilomètre du château de Malbrouck, l'une des attractions touristiques phare du département et classé monument historique. Surtout, les autorités françaises font valoir qu'elles n'ont pas été informées du projet. La Sarre affirme de son côté avoir envoyé dès le mois de mars un dossier d'information à la préfecture de Moselle, qui n'aurait pas répondu.

Ce couac écorne aussi l'image de la «Grande Région», ce groupement européen visant à renforcer la coopération territoriale entre les régions frontalières françaises, allemandes, luxembourgeoises et belges. Mercredi une première réunion franco-allemande sur le projet éolien à la sous-préfecture de Thionville n'a pas entrouvert la voie à un compromis. «Je me réserve la possibilité d'utiliser toutes les voies officielles et légales pour éviter que ces éoliennes se construisent», a répété Patrick Weiten, le président du conseil général de Moselle, à l'issue de cette réunion.