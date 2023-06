La Scandinavie fait face aussi à la sécheresse et un mercure estival

Des températures flirtant avec 30°C

Du tournesol en Scandinavie?

Sécheresse sur près de 90% du Danemark

Or, les périodes sans pluie sont de plus en plus longues et de plus en plus fréquentes dans le pays scandinave de 5,9 millions d'habitants. Les autorités multiplient les appels à économiser l'eau et à ne pas allumer de feu. Un peu plus au nord, la situation suscite aussi des inquiétudes exacerbées par le souvenir des vastes feux de forêt en 2018. Selon Copernicus, plus de la moitié du territoire finlandais est touchée par la sécheresse et 48,2% de la Suède.