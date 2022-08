Fête foraine à Luxembourg: «La Schueberfouer, c'est la Champions League»

L'édition 2022 de la Schueberfouer se tiendra du 19 août au 8 septembre.

Tous les Luxembourgeois que nous avons rencontrés au Glacis sont unanimes: le grand retour de la Schueberfouer, ce vendredi 19 août, «c'est très important pour la population». «Et il fallait qu'elle revienne dans sa version traditionnelle». Comprenez: sans restrictions sanitaires et avec un maximum d'attractions et d'endroits pour se restaurer.

«On est très contents de pouvoir refaire une Schueberfouer "normale"», souligne Alexandre Dautremont, propriétaire du stand King Kong où l'on peut boire et manger. «La foire, on l'a ratée deux fois les deux derniers étés (à cause des mesures sanitaires liées au Covid-19). On a fait le "Fun um Glacis", l'année dernière, mais ce n'était pas la même chose. Là, on est enfin de retour dans la vraie "Fouer"».

Alexandre Dautremont, patron du King Kong.

«Au niveau des prix, il n'y aura pas de miracles»

«On attend beaucoup de monde les premiers jours», préface Alexandre Dautremont, «car on sent qu'on a manqué au public. Pour nous, le marché de Noël et la Schueberfouer, ce sont les deux rendez-vous de l'année. C'est la Champions League. Fermer une heure plus tôt ne va pas changer grand-chose, car on sera tout de même là de midi à 1h du matin. 13 heures d'ouverture, c'est largement assez. C'est bien, l'horaire est fixe et il n'est pas difficile à retenir».

Après les fortes chaleurs des premières semaines d'août, un peu de fraîcheur plane désormais sur le Luxembourg et pour les forains, on s'approche des conditions idéales pour une bonne Schueberfouer. «Trop chaud, ce n'est pas bon», reconnaît Alexandre Dautremont. «Le public vient, mais quand il fait un peu plus frais, on arrive à bien manger et à bien boire. Au niveau des boissons, on ne s'attend pas à une hausse des prix, même si le coût du carburant pour venir à Luxembourg a été multiplié par deux. Pour les grands restaurants, l'augmentation du prix du gaz, c'est compliqué. Il n'y aura pas de miracles, il faudra s'adapter un minimum par rapport au coût des matières premières».

«Un maximum de monde au même endroit»

«Cette année, on revit vraiment l'événement», nous confie Salomé. «Pendant deux ans, mon petit garçon de six ans, il n'a rien vu de tout ça et aujourd'hui, on le sent, il est prêt à monter sur toutes les attractions. On est prêts, c'est à Luxembourg et on est fiers. On va faire la fête, mais il faut penser aussi à l'avenir. C'est difficile de joindre les deux bouts. Nous, on a dû quitter le Grand-Duché pour aller vivre en Allemagne où la vie est un peu moins chère».

Salomé et sa petite famille au Glacis.

«Pour la majeure partie des gens, le portefeuille ne gonfle pas», regrette un amateur de la plus grande fête foraine de la région. «Tout devient de plus en plus cher, mais j'ai l'impression que les gens ne font pas trop attention lorsqu'ils sont sur la Schueberfouer. C'est la fête et rien n'est trop cher pour se faire plaisir et se changer les idées. Ici, on va pouvoir rencontrer un maximum de monde au même endroit». Et ce jusqu'au 8 septembre.