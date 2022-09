Au Luxembourg: La Schueberfouer pleine à craquer pour la dernière soirée

1 / 5 Vincent Lescaut/L'essentiel Vincent Lescaut/L'essentiel Vincent Lescaut/L'essentiel

Des allées et un Glacis noir de monde! Pour la dernière soirée des festivités, finalement épargnée par les orages, ce mercredi soir, la Schueberfouer a probablement explosé tous les records de fréquentation! Petits et grands ont vraiment voulu profiter des attractions et de la restauration jusqu’au tout dernier moment.

«Tout s’est très bien passé et on était content de revenir», souligne Marc, gérant d’un stand de tir. «Les deux premières semaines ont été très chaudes et on a retrouvé nos clients avec plaisir! Le dernier soir, c’est toujours de la folie avec les demi-tarifs. On sera bien entendu de retour en 2023, car ça fait 40 ans qu’on est là ».

«Pour la dernière soirée, je suis venu me promener», nous confie Emmanuel. «Si je peux me permettre l’expression, c’est « blindé ». Il y a des files énormes pour chaque attraction. Quand on aime cet univers de la fête foraine, ce retour à la normale, ça fait extrêmement plaisir! J’ai dû venir six ou sept fois cette année, dès que je pouvais. Je suis surtout venir pour profiter de l’ambiance et boire un coup. Je suis chauffeur de bus et j’ai pu remarquer qu’il y avait du monde tout le temps ».

Une entreprise est là pour gagner de l'argent

19 jours après son ouverture, l'édition 2022 de la Schueberfouer a donc fermé ses portes ce mercredi soir. Un retour aux affaires traditionnelles, après deux années de crise sanitaire, qui restera également dans les mémoires avec une hausse des tarifs liés à une forte inflation. «La ville de Luxembourg a apporté beaucoup de soutien aux forains pour vendre leurs biens et services à des coûts raisonnables», nous a rappelé Carlo Thelen, directeur-général de la Chambre de Commerce.