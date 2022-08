Événement à Luxembourg: La Schueberfouer s'installe déjà, pour écrire «un nouveau chapitre»

1 / 6 01.08 À plus de 20 jours du début de la Schueberfouer, l'installation a commencé sur le parking du Glacis à Luxembourg. Frédéric Lambert/L'essentiel Frédéric Lambert/L'essentiel Frédéric Lambert/L'essentiel

À plus de 20 jours du début de la Schueberfouer, l'installation a commencé sur le parking du Glacis à Luxembourg. «On est dans le doute absolu», affirme Jean-Marc, de chez Jean La Gaufre, l'un des forains emblématiques de la «Fouer». «Un artiste, lorsqu’il monte sur les planches, a toujours le trac. Pour nous, c’est pareil. On est très contents de revenir à une Schueberfouer traditionnelle et on espère le mieux».

Depuis le 18 juillet déjà, et encore plus depuis mercredi dernier, les forains sont à pied d’œuvre pour le montage des restaurants. «Ce n’est pas plus tôt que d’habitude», dit Jean-Marc. «C’est confortable d’arriver comme ça. Il y a moins de stress avant que les manèges arrivent. Trois ans après, la dernière édition en 2019, c’est dur de s’y retrouver. On oublie des choses, mais chez nous, on a tout de même l’expérience depuis... 1887».

Format réduit l'an dernier

Lors des étés 2020 et 2021, la fête avait été annulée avant de revenir sous un format réduit l’an dernier, en raison du Covid. «Cela nous a manqué, avoue Jean La Gaufre. C’est sûr qu’il y a eu des dégâts dans la profession, mais on n’a pas l’impression d’être des survivants. Maintenant, à nous d’écrire les premières pages d’un nouveau chapitre...».

Et à ceux qui se demandent pourquoi la moitié du parking du Glacis est déjà occupée, Jean-Marc répond: «La population croit que c’est magique et que la "Fouer" débarque du jour au lendemain. On n’a pas trop de temps pour l’installation avec l’arrivée des frigos et des conteneurs. Après, il y a encore le nettoyage et la préparation...».