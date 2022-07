Luxembourg: La Schueberfouer sera-t-elle plus chère?

«On est très contents de revenir à une Schueberfouer traditionnelle», souligne Charles Hary, président des forains luxembourgeois. «Le premier manège de la Fouer, c’est le bus ou tram gratuit pour venir et là, ça ne coûte rien du tout. On aura des manèges exceptionnels en Europe, comme le Gravity ou encore le grand train fantôme Daemonium».

«Venir manger et s’amuser, c’est ça qui compte»

Avec un temps clément, la bourgmestre ose déjà miser sur «un énorme succès». «Cet événement a manqué à tout le monde et son absence a démontré l’importance des contacts sociaux», poursuit-elle. «C’est tout simplement un moment de joie ensemble. Les forains font partie de notre ville et on est heureux d’avoir pu les aider financièrement pour qu’ils puissent survivre à la crise sanitaire».

L’argent reste plus que jamais le nerf de la guerre. «Par rapport à l’augmentation du coût de la vie, c’est difficile de faire des prévisions au niveau des tarifs», prévient Charles Hary. «Mais on va faire le maximum pour proposer des prix raisonnables. La Gromperequichelcher sera-t-elle plus chère? Le prix de l’huile a augmenté, c’est difficile d’avoir de la farine. Les stocks sont au plus bas, mais on doit se démener pour faire plaisir aux familles. Venir manger et s’amuser, c’est ça qui compte», conclut-il.