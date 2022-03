LuxCon : La Schungfabrik plonge dans un univers parallèle

TÉTANGE - Les fans de science-fiction et de



fantastique seront à



Tétange pour la LuxCon, samedi et dimanche.

«Mon premier souvenir de télévision, c’est quand je regardais "Star Trek" chez ma grand-mère», se souvient Gérard Kraus. Autant dire que la science-fiction, il est tombé dedans quand il était tout petit. Et il n’en est jamais sorti. «Je suis devenu professeur d’anglais après une maîtrise sur la science-fiction. Une filière dans laquelle j’ai rencontré mon épouse». Il était donc logique que ce Luxembourgeois continue à œuvrer en matière de science-fiction.

Ainsi, avec ses partenaires de la Science Fiction & Fantasy Society Luxembourg, il organise la troisième LuxCon, ce week-end, à Tétange. La convention luxembourgeoise regroupant les amateurs de science-fiction, de fantaisie et d'horreur soft devrait attirer plus de 3 500 personnes cette année. «Nous allons fêter cette culture tous ensemble. Il y aura des expositions, des ateliers, des lectures d’auteurs internationaux et de la Grande Région».