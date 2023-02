Initiative au Luxembourg: La science et l’égalité sous forme de jeu

Les élèves exultaient après avoir trouvé de bonnes réponses, mardi matin à la Schräinerei. Dans la brasserie de Differdange, quelque 70 élèves de 12 ou 13 ans ont participé à un quiz sur les thématiques de la science et de l’égalité entre les sexes. Les questions élaborées par le Science Center et le Liser portaient par exemple sur Marie Curie, sur la signification de l’anagramme LGBTQIA+ ou encore sur les femmes au pouvoir.

«Nous recherchons toujours des activités pour entrer en contact avec des jeunes», explique Taina Bofferding, ministre de l’Égalité entre les femmes et les hommes. Elle se réjouit que les jeunes se soient montrés «très motivés». Autour d’une collation, ils étaient en effet captivés par le défi qui leur était proposé. «L’idée est de développer la science au Luxembourg, dans le cadre de la Journée internationales des femmes et des filles de science, le 11 février», abonde Isabelle Schmartz, médiatrice scientifique au Science Center.

Selon elle, «beaucoup de choses sont faites à l’école et en dehors pour attirer les jeunes vers la science, mais il est possible de faire plus». Surtout en proposant des activités «de manière moins fatigante, plus ludique et sans pression». «Il faut montrer que la science est un domaine fascinant», reprend la ministre, qui insiste sur le fait qu’il s’agit d’un «secteur d’avenir». Or, il souffre encore «d’un déséquilibre des sexes». Autour des tables, mardi, tant les filles que les garçons se montraient intéressés par le jeu proposé.