Insolite : La sculpture d’un inconnu était, en réalité, celle du jeune Napoléon

La maison Sotheby’s, à Londres, vendra mardi un buste de Bonaparte estimé 120 000 et 180 000 livres. Son propriétaire l’avait acheté pensant qu’il représentait un anonyme.

Un collectionneur, qui avait acheté le buste d’un anonyme, s’est retrouvé avec une sculpture du jeune Napoléon Bonaparte réalisée par un artiste célèbre, a indiqué vendredi Sotheby’s qui le proposera à la vente le 5 juillet à Londres. Le nom du vendeur et le prix auquel il avait acquis l’objet n’ont pas été divulgués. Mais la maison d’enchères estime l’œuvre entre 120 000 et 180 000 livres.

Jugée sans valeur après la chute de l’empereur et perdue

«L’identité à la fois du sculpteur et du modèle peut être aujourd’hui confirmée grâce aux recherches menées par Olivier Ihl, professeur de sociologie historique et directeur honoraire de l’Institut d’études politiques de Grenoble, et l’un des experts de la période», écrit encore Sotheby’s. D’après l’universitaire, Bonaparte a commandé le buste lors d’un dîner avec Franchi en mai 1797 à Milan, quelques jours après avoir provoqué la chute de la république de Venise. Le jeune général verra la sculpture en novembre 1797 à Genève, ville annexée par la France en avril 1798. L’œuvre va y rester pendant vingt ans.