Automobile : La Seat Leon Cupra 280 est la reine des tractions

Avec ses deux niveaux de puissance (265 ou 280 ch), la Seat Leon Cupra est une compacte survitaminée.

Modèle le plus puissant et le plus rapide de l’histoire de la marque espagnole, cette Leon Cupra troisième génération est une belle réussite. Une auto turbulente proposée en deux versions: 265 et 280 ch.