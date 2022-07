Etats-Unis: La sécheresse menace le Colorado et le barrage Hoover

États-Unis : La sécheresse menace le Colorado et le barrage Hoover

Après 23 ans de déficit hydrique dans le bassin américain du Colorado, il n’y a plus assez de pression pour que le barrage Hoover soit alimenté de manière optimale pour fournir de l’électricité.

Le fleuve Colorado serpente sur plus de 2300 km à travers les États-Unis. AFP

Des millions de litres d’eau charriés par le fleuve Colorado passent chaque jour dans les turbines du barrage Hoover près de Las Vegas, produisant de l’électricité pour des centaines de milliers de foyers américains. Mais la sécheresse chronique qui touche l’ouest des Etats-Unis depuis des années a tant réduit le volume du réservoir que la centrale hydroélectrique risque bientôt de ne plus être opérationnelle.

«Nous en sommes à la 23e année de sécheresse ici dans le bassin du fleuve Colorado, et le lac Mead est tombé à 28%» de sa capacité, explique Patti Aaron, du Bureau of Reclamation, organisme fédéral qui gère le barrage. «Il n’y a plus autant de pression pour pousser l’eau dans les turbines, donc l’efficacité baisse et nous n’arrivons pas à produire autant d’énergie», poursuit-elle.

Son plus bas niveau

À l’époque de sa construction, le Hoover Dam était un symbole des ambitions américaines et du savoir-faire de ses ingénieurs. Lancés en 1931, en pleine crise économique, les travaux avaient mobilisé des milliers d’ouvriers suant 24 heures sur 24 pour ériger ce qui était alors le plus grand barrage hydroélectrique du monde.

L’ouvrage barre le fleuve Colorado, donnant naissance au lac Mead qui reste à ce jour le plus important réservoir des États-Unis. Au plus haut, le lac atteignait une altitude de 365 mètres au-dessus du niveau de la mer. Mais après plus de vingt ans de sécheresse, il est désormais à 320 mètres, son plus bas niveau depuis le remplissage.

Le lac perd en ce moment environ trente centimètres chaque semaine. S’il descend en dessous de 289 mètres, les vannes du barrage ne seront plus immergées et les turbines s’arrêteront. «Nous travaillons très dur pour que cela ne se produise pas», souligne Mme Aaron.

Fonte des neiges

Le fleuve Colorado prend sa source dans les montagnes Rocheuses et serpente sur plus de 2300 km à travers le Colorado, l’Utah, l’Arizona, le Nevada, la Californie puis le nord du Mexique où il se jette --de plus en plus péniblement-- dans la mer. Il est principalement alimenté par les chutes de neige qui s’accumulent durant l’hiver à haute altitude, avant de fondre progressivement durant les mois chauds.

Mais sous l’effet du changement climatique, les précipitations diminuent et la neige fond plus vite, privant d’une partie de ses ressources le fleuve qui alimente en eau des dizaines de millions de personnes et de nombreuses exploitations agricoles. Les plaisanciers naviguant sur le lac Mead, dont beaucoup viennent de Las Vegas et des villes environnantes, assurent faire leur possible pour préserver l’eau.

Limiter l’arrosage

Ils citent les plantes grasses par lesquelles ils ont remplacé leurs pelouses et les gros efforts faits dans les villes désertiques pour recycler l’eau dans les logements. «Mais vous avez des agriculteurs en Californie qui font pousser des amandes pour l’exportation», grogne Kameron Wells, qui vit dans la ville voisine de Henderson (Nevada).

Dans le sud de la Californie, des millions de foyers sont désormais contraints de limiter l’arrosage des jardins à seulement un ou deux jours par semaine. Mais dans le désert du Nevada, d’immenses demeures continuent d’être bâties aux portes de Las Vegas et des parcours de golfs verdoyants semblent surgir du paysage aride et poussiéreux.