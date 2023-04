Climat: La sécheresse menace le trafic maritime dans le Canal de Panama

Les deux lacs fournissent l'eau permettant le fonctionnement des énormes écluses qui, côté Pacifique comme côté Atlantique, hissent les navires jusqu'au niveau du canal, ou les font descendre à celui des océans. À chaque passage de navire, ce sont ainsi environ 200 millions de litres d'eau douce qui sont déversés dans la mer. «L'absence de pluies impacte d'abord nos réserves d'eau», explique à l'AFP, Erick Cordoba, le directeur en charge de l'eau à l'ACP. En conséquence, les navires de classe Neopanamax – les plus grands, avec un tirant d'eau d'un peu plus de quinze mètres en eau douce, et qui acquittent les péages les plus chers – ne peuvent plus passer, ajoute-t-il.