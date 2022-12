Politique au Luxembourg: La sécurité commence à s’inviter dans la campagne

«La sécurité constitue à juste titre l’une des préoccupations des citoyens», relève Djuna Bernard, coprésidente du parti Déi Gréng. Celui-ci a présenté hier ses propositions en la matière. «Nous insistons sur trois piliers: prévention, police, et justice», reprend la députée. Ce sont «les raisons de la criminalité qu’il faut combattre», a lancé Meris Sehovic, l’autre coprésident. Les Verts insistent sur le travail avec les jeunes et les moyens financiers à donner aux structures qui les encadrent. «Une police et une justice forte ne suffisent pas à résoudre les problèmes de société», assure Djuna Bernard. Les écologistes s’opposent toujours aux agents privés, jugés «inefficaces».