La sécurité routière devant le Vauban et l'Ecole européenne I pose question

«Le boulevard de Kockelscheuer est extrêmement dangereux avec non seulement les voitures, les voies de bus mais aussi les véhicules de secours qui roulent vite. Faudra-t-il un drame pour avoir les mesures de sécurité adéquates?», peste Fabienne*. Cette mère de deux enfants de 5 et 7 ans scolarisés au Lycée Vauban se demande pourquoi cette école privée ne bénéficie pas, sur la voie publique, d’agents municipaux pour aider les élèves à traverser.

La présence d'un agent municipal «pas nécessaire»

Interrogée, la Ville de Luxembourg explique que pour ces deux écoles les signalisations horizontales et verticales relatives à la réglementation et à l’organisation de la circulation ont été réalisées «de manière explicite et sans équivoque», et que les signalisations lumineuses sont «parfaitement conformes» au code de la route. «La Ville a donc pris toutes les dispositions pour garantir la sécurité des usagers circulant aux endroits en question, et plus particulièrement pour les enfants fréquentant les établissements scolaires», estime-t-elle.