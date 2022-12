«La sécurité? Une de mes plus grandes frustrations»

Lydie Polfer, bourgmestre de Luxembourg-Ville: Le fait que j'aime cet engagement et ma ville. Mais aussi le soutien de mes collègues, qui m'ont encouragée à être tête de liste avec Patrick Goldschmidt. C'est une double tête de liste avec également la présence de Corinne Cahen (NDLR: actuellement ministre de la Famille, de l'Intégration et de la Grande région).

Elle est très importante et représente un vrai problème. C'est une de mes plus grandes frustrations en tant qu'élue. Le bourgmestre n'est pas le chef de la police. Un changement législatif est nécessaire pour donner plus de pouvoir au maire, afin que ce dernier décide des priorités. Ce n'est pas toujours le cas, et c'est inacceptable. D'une part, il n'y a pas assez d'agents. D'autre part, il est nécessaire que la police soit près des citoyens et présente dans la rue.