«Gilets jaunes» en France : La senior a bien été poussée par un policier

La manifestante blessée lors d'une charge des forces de l'ordre pour disperser des «gilets jaunes» à Nice le 23 mars a bien été poussée par un policier, d'après le procureur.

Emmanuel Macron avait affirmé dans un entretien avec Nice-Matin publié également lundi que «cette dame n'a(vait) pas été en contact avec les forces de l’ordre». «Quand on est fragile, qu'on peut se faire bousculer, on ne se rend pas dans des lieux qui sont définis comme interdits et on ne se met pas dans des situations comme celle-ci», avait commenté le chef de l'État.