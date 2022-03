La sensation Ouanna

Le Français, invité par les organisateurs du tournoi de Lyon a crée la sensation au premier tour en sortant le Croate Ivan Ljubicic, vainqueur en 2001, 6-7, 7-6, 6-4.

Josselin Ouanna s’est accroché et a finalement eu raison de ne rien lâcher. Apr-s avoir perdu le premier set de justesse, il a bataillé dans le second pour l’arraché de façon aussi serrée. Le jeune Français a ensuite pris le dessus dans la troisième manche alors que le Croate a alterné le pire et le meilleur.