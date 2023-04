La séparation des parents entraîne un fort risque de pauvreté des enfants

La séparation des parents fait nettement baisser le niveau de vie des enfants et entraîne pour eux un risque important de vivre dans la pauvreté, selon une étude de l'Ined publiée en avril dans Population et Sociétés. En moyenne, 29% des enfants dont les parents viennent de se séparer vivent sous le seuil de pauvreté, contre 13% des enfants vivant avec leurs deux parents. Cet effet est durable, car cinq ans après la rupture, 23% restent pauvres, selon l'Institut national d'études démographiques.

Logement plus petit

Cette baisse de niveau de vie se traduit pendant plusieurs années après la rupture par une baisse de certaines dépenses, comme le fait de partir en vacances au moins une semaine par an. Pour les enfants, recevoir des amis à la maison devient plus rare, sans doute car le logement est plus petit et des liens amicaux se sont distendus, relève l'Ined.