Pandémie: La septième vague de Covid-19 se confirme au Luxembourg

L'Europe fait face à une septième vague de Covid-19, et le Luxembourg n'y échappe pas. Au cours de la semaine passée, le nombre de tests positifs a augmenté de 13% avec 4 485 nouvelles contaminations entre le 20 et le 26 juin, alors même que le nombre de tests est resté stable, indique la dernière rétrospective publiée mercredi.

La progression des nouveaux sous-variants d'Omicron, BA.4 et surtout BA.5 fait grimper le nombre d'infections. Dans le même temps, les réinfections sont de plus en plus nombreuses. Les personnes qui ont contracté une infection par Omicron BA.1 en décembre sont ainsi moins bien protégées qu'elles ne l'étaient en début d'année.