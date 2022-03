Etats-Unis – La série «Good Omens» révolte certains chrétiens

États-Unis : La série «Good Omens» révolte certains chrétiens

Décidés à bloquer la diffusion des six épisodes, 20 000 croyants ont signé une pétition adressée à Netflix. Mais c'est Amazon Prime qui produit la série.

Un ange et un démon qui collaborent pour empêcher l'arrivée de l'antéchrist et donc l'apocalypse, c'est le sujet de la série «Good Omens», d'Amazon Prime. Mais cette histoire adaptée du roman fantastique écrit en 1990 par Terry Pratchett et Neil Gaiman déplaît foncièrement à certains chrétiens, a rapporté jeudi «The Guardian».