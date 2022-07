«NBC»: La série «Magnum P.I.» sauvée après son annulation

Les fans de «Magnum P.I.» ont de quoi se réjouir. Le reboot de la série culte des années 1980 aura droit à deux saisons supplémentaires, alors que la chaîne CBS avait annoncé son annulation en mai 2022, à l’issue de la saison 4. Selon Deadline, le feuilleton policier mettant en vedette Jay Hernandez, alias Magnum, a été sauvé par NBC qui a commandé 20 épisodes inédits. Ceux-ci seront répartis dans les saisons 5 et 6. «Magnum P.I.» restera toutefois une coproduction entre Universal TV et CBS Studios. D’autres saisons pourraient voir le jour si le succès est au rendez-vous. Ce qui devrait être le cas, puisque le feuilleton était dans le top 25 des fictions les plus regardées sur CBS, cumulant 7,4 millions de téléspectateurs en moyenne.