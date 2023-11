La série «Pact of Silence» rend accros les téléspectateurs

Depuis sa récente mise en ligne sur Netflix, la série «Pact of Silence» rencontre un énorme succès sur la plateforme de streaming. Réalisé par Carlos Villegas Rosales et écrit par José Vicente Spataro, le feuilleton mexicain raconte l’histoire de Brenda Rey, incarnée par Camila Valero. Abandonnée à la naissance par sa mère et agressée sexuellement durant son adolescence, Brenda s’est battue pour sortir de la pauvreté. Devenue une puissante influenceuse sur les réseaux sociaux, elle est prête à prendre sa revanche en s’infiltrant dans la vie de plusieurs femmes pour découvrir qui est sa véritable mère.