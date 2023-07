Nominations: La série «Succession» en tête de la course aux Emmy Awards

La série «Succession» de HBO, chronique noire et grinçante d’une puissante famille qui se déchire pour prendre le contrôle d’un empire médiatique, est arrivée en tête de la course aux Emmy Awards mercredi, avec 27 nominations pour cet équivalent télévisuel des Oscars. Elle affrontera notamment le road-movie post-apocalyptique «The Last of Us» et «The White Lotus», qui suit les névroses de luxueux vacanciers en Sicile, deux autres productions HBO qui ont respectivement récolté 24 et 23 nominations.