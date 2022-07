Après deux saisons: La série «Why Women Kill» finalement annulée

«Paramount+ a pris la décision difficile de ne pas continuer avec «Why Women Kill». Nous aimerions remercier nos partenaires de CBS Studios et Imagine Television Studios, le génial créateur Marc Cherry ( ndlr: également à l’origine de «Desperate Housewives») et les incroyables scénaristes, acteurs et actrices et équipes pour ces deux saisons mémorables», a fait savoir un porte-parole dans un communiqué, sans justifier ce choix.