La «sex tape» version Greenpeace

Des soupirs, des froissements et des gémissement… Ces termes ne décrivent pas la dernière mise en scène de Paris Hilton, mais la bande son d’une campagne lancé par l'association écologique.

Le dernier clip vidéo en date de l'association, drôle et osé, a fait mouche. Un scénario digne d’un film érotique de série B met en scène des feuilles langoureuses, des brindilles sulfureuses et des troncs d’arbre vigoureux. «La "sex tape" verte, intitulée "Forest Love", a été visionnée plus de 350 000 fois sur YouTube et relayée par différentes chaînes d’information françaises», s’enthousiasme Romain Chabrol de Greenpeace France.