Mgr Tadeusz Pieronek : «La Shoah en tant que telle est une invention juive»

Un évêque polonais à la retraite a remis en cause lundi sur un site catholique traditionaliste italien le concept de "Shoah" à deux jours de l'anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz.

Pour Mgr Pieronek, ancien secrétaire et ex-porte-parole de l'épiscopat polonais, "alors on pourrait parler avec la même force et fixer une journée de la mémoire aussi pour les nombreuses victimes du communisme, les catholiques et chrétiens persécutés et ainsi de suite". La Shoah est "utilisée comme une arme de propagande et pour obtenir des avantages souvent injustifiés", a-t-il encore affirmé.