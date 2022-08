Luxembourg: La sieste mauvaise pour la santé? «C'est un signe d'alerte, pas un risque»

«15 minutes de sieste, pas deux heures!»

20 ans de «Laboratoire de sommeil» au Luxembourg»

Ouvert depuis 20 ans, la clinique spécialisée du CHL accueille «de plus en plus de patients» qui viennent consulter pour un problème de sommeil. L'un des plus répandus est l'apnée du sommeil. Entre 3 et 4% de la population seraient concernées, même si une grande partie ne nécessite pas de prise en charge.