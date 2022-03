Décès de Kobe Bryant : La silhouette de Kobe, nouveau logo de la NBA?

Des fans rêveraient que le championnat nord-américain de basketball reprenne l'ombre de «Black Mamba» pour en faire son nouvel emblème.

Secoués par la mort tragique de Kobe Bryant, stars et anonymes du monde entier cherchent le meilleur moyen de lui rendre hommage. Il est notamment question de lui dédier le prochain All Star Game, organisé le 16 février prochain, à Chicago. L'événement serait alors rebaptisé le «Kobe Bryant All Star week-end». Les joueurs d'une équipe porteraient le 8, et l'autre le 24, les deux numéros portés par la superstar lors de sa carrière avec les Lakers. Par ailleurs, le numéro 24 pourrait être retiré dans toutes les franchises NBA, comme cela a déjà été fait chez les Dallas Mavericks.