Sécheresse : La situation «critique» des cours d'eau au Luxembourg

Les conséquences de la sécheresse qui s'abat sur l'Europe cet été sont légion. Au Luxembourg, le gouvernement s'inquiète de la situation «critique» des cours d'eau et rappelle «l’interdiction de tout prélèvement dans les eaux de surface, même couvert par une autorisation» et la nécessité de fortement réduire les pêches, dans un communiqué transmis mercredi.

Quelques dynamiques inquiétantes étayent ce constat: depuis mars, les niveaux des cours d’eau sont passés à la moitié de ceux observés entre 2002 et 2020, en juillet ceux de l’Oesling sont à un quart par rapport aux normales, l'Our et la Haute-Sûre présentent des niveaux «bas et inquiétants», et des «valeurs critiques» concernent aussi l'Attert et la Moselle. Seuls les cours d'eau du sud du pays sont moins impactés (60% des niveaux normaux).