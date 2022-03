Réunion au Luxembourg : «La situation de l'enseignement empire»

LUXEMBOURG - À l'issue de la réunion de conciliation, les enseignants et le ministère sont repartis dos à dos.

Ce jeudi soir, après plus de deux heures et demie de discussions en conciliation, les uns et les autres se sont quittés sans solution.

Gestion par objectif, appréciation du fonctionnaire, carrière par échelons et la période de stage de trois ans pour les débutants. Autant de points qui opposent les syndicats du SEW-OGBL et de l'Apess (Association des professeurs de l'enseignement secondaire et supérieur) au ministre de la Fonction publique, François Biltgen (CSV). Ce jeudi soir, après plus de deux heures et demie de discussions en conciliation, les uns et les autres se sont quittés sans solution.