Au Luxembourg : «La situation des finances publiques nous inquiète»

LUXEMBOURG – Le DP a tiré, lundi, le bilan de la session parlementaire qui s’achève. Les libéraux alertent sur le niveau des dépenses publiques, du fait des crises successives.

Afin de souligner les mesures positives du gouvernement, il a énuméré les récentes dépenses pour faire face à l’inflation, liée à la sortie de crise du Covid-19 et à la guerre en Ukraine: l’Energiedësch, les aides pour «surcompenser» le gel de l’index, etc. Avant d'alerter sur leur coût: «Le pacte de solidarité coûte 900 millions, pas prévus au budget de l’année et qui manquent à droite et à gauche», constate Gilles Baum. Surtout, «le manque de prévisibilité est préjudiciable», alors que «nous avons toujours besoin de soutenir ceux qui en ont le plus besoin».