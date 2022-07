Vague de chaleur en Europe : La Slovénie brûle à son tour

Le sinistre s'était déclaré mardi dans la spectaculaire région boisée du Karst, où la végétation a été asséchée par la forte chaleur, et s'est intensifié mercredi après-midi sous l'effet du vent. Des habitants ont dû quitter leur domicile dans plusieurs communes et les sirènes d'alarme ont été déclenchées, ont précisé les services de secours dans un communiqué. L'armée et la police ont été mobilisées pour venir en renfort aux pompiers, également épaulés par des hélicoptères.