Boulette : La SNCF annonce par erreur l'explosion d'un TGV

La SNCF a invoqué mardi un «bug informatique» après avoir affiché par erreur sur son site Internet un communiqué qui annonçait qu'une explosion à bord d'un TVG près de Mâcon avait fait plus d'une centaine de morts.

«On fait souvent des exercices de crise, on simule des crises, et on va jusqu'à l'envoi de messages d'information au public et de communiqués de presse. Il y a eu aujourd'hui une erreur qui fait que ce message s'est retrouvé sur le site sncf.com», a expliqué une porte-parole de la SNCF. «Cela aurait dû rester en interne», a-t-elle ajouté.