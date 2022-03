La SNCF en grève jeudi

Les syndicats Sud et CGT appellent à une grève des conducteurs de trains jusqu'à demain matin, 8 heures. Le mouvement, non reconductible, concerne une nouvelle réglementation du temps de travail dans le fret que la direction souhaite mettre en place.

En Lorraine, si le trafic du TGV-Est ne devrait pas être perturbé, les Trains express régionaux (TER) seront en revanche moins nombreux que d'habitude, environ 50% Il y aura toutefois sept trains de 6 à 9h entre Metz et Luxembourg et Thionville et Luxembourg.